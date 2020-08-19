"Согласно прогнозам, бархатный сезон принесет рост турпотока на 18-20%. Всего с начала года Железноводск посетили уже около 35 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронирований становится все больше каждый день, и при такой тенденции роста уже к концу года город планирует "выйти на показатели прошлых лет".

"У нас по-прежнему сохраняется низкий процент отмены бронирования путевок. В августе забронировали более 5 тыс. мест в наших санаториях, а отменили поездку около 200 человек", — привела пресс-служба слова главы города Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что санаторно-курортные учреждения Ставрополья, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, смогли 1 июня начать работу после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. За прошедшее время открылись большинство санаториев – 109 из 124.