"Первые десятки боеприпасов уже подняты со дна моря и доставлены не берег. В масштабной операции по разминированию задействованы водолазы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" из Москвы, специалисты Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга. Задействованы и местные и региональные спасатели", — говорится в пресс-релизе.

Администрация Балтийска просит жителей и туристов на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе Мечниково. Он закрыт, так как доставляемые с баржи боеприпасы временно складируются на берегу.

Небезопасно во время разминирования и нахождение в море. Сотрудники ГИМС патрулируют прибрежную акваторию и информируют рыбаков и отдыхающих о запрете нахождения лодок и судов в радиусе одного километра от места проведения работ по подъему боеприпасов.

Работы по обследованию затопленной немецкой баржи и уничтожению взрывоопасных предметов планируется проводить до 18 сентября.

Как сообщалось, немецкая самоходная баржа с боеприпасами лежит на глубине 17 м на удалении 1,5 км от входа в порт Балтийск. Ее длина 70 м, ширина 8 м, водоизмещение 2 тыс. тонн. На борту баржи и на грунте вблизи нее предположительно находилось около 10 тыс. различных боеприпасов.

Работы по разминированию баржи выполнялись в течение нескольких лет непродолжительными временными отрезками.