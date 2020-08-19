"С 10 августа Анталью посетило 106 тыс. российских туристов. Сейчас на курорт ежедневно прибывает около 20 тыс. россиян", — пишет издание.

Всего с 1 по 15 августа в Анталью прибыло 325 тыс. путешественников. За Россией по количеству туристов следуют Украина – 74 тыс., Германия – 48 тыс. и Великобритания.

"В минувшие выходные в Анталью самолетами прибыли 72,5 тыс. иностранных туристов, большинство из них – россияне, в основном семьи с детьми. Только в воскресенье на курорт прилетело 14,6 тыс. туристов из РФ", — отмечает газета.

Россия с 10 августа возобновила авиасообщение с турецкими курортами Анталья, Даламан и Бодрум из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что самый популярный у россиян курорт Анталийского побережья – это Аланья, поскольку отели там стоят дешевле. Чуть менее востребованы Сиде, Кемер и Белек.