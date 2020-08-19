Пресс-служба администрации главы республики сообщает, что мост в Канашском районе когда-то соединял Москву и Казань, а в годы Великой Отечественной войны был объектом стратегического назначения — по нему шли составы с боеприпасами.

В настоящее время живописный виадук популярен у туристов из разных регионов. Однако как сам мост, так и прилегающая территория находятся в запустении.

"Нами начата большая работа по повышению туристической привлекательности региона. Эту работу в ближайшее время будем более поступательно реализовывать. Мокринский мост официально найдет свое место в туристической карте республики", — приводит пресс-служба слова врио главы республики Олега Николаева по итогам рабочей поездки в Канашский район.

Осмотрев объект, Николаев поручил облагородить не только мост, но и прилегающую территорию, "чтобы люди безопасно и комфортно могли любоваться местной достопримечательностью".

Мокринский железнодорожный мост через речку Утка включен в список памятников истории и культуры районного значения Чувашии. По одной из версий, его строительство началось в 1914 году, завершилось через четыре года. Работами руководил немецкий инженер-проектировщик Гехард Шумахер.

Повышение туристической привлекательности региона является одним и приоритетов государственной программы Чувашии "Развитие культуры и туризма" — региональной составляющей нацпроекта "Культура". Программа реализуется в 2019-2035 годах.

Региональный проект направлен на активизацию культурного потенциала республики, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры, развитие туризма в Чувашии — как внутреннего, так и въездного.