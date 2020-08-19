Отмечается, что по рекомендациям Роспотребнадзора в театре действуют особые меры безопасности, в том числе "шахматная рассадка" публики, которую будут проводить перед началом каждого спектакля билетеры театра.

"Если вы приобрели билеты в партер или на места за креслами, вас могут попросить занять места равноценные указанным в билетах. Если вы пришли в театр небольшой группой, в случае пересадки вы сможете сидеть рядом. Выполнять рекомендации по пересадке обязательно!", — подчеркивают в театре.

Во время пребывания в театре, а также при посещении кассового зала необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Как следует из афиши театра, на 2 сентября запланирована премьера спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса. Всего в программе сентября более 20 спектаклей.

Как сообщалось, в начале августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил начать подготовку к открытию театров в сентябре. Пока в городе работа театральных площадок запрещена.