"По требованию Роспотребнадзора с завтрашнего дня водители МУП "Сочиавтотранс" и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания", — сообщили агентству" Интерфакс-Юг" в пресс-службе автопредприятия в среду.

В целях соблюдения эпидемиологической безопасности в каждом автобусе установлен санитайзер для дезинфекции рук. Кроме того рекомендуется оплачивать проезд безналичным способом.

"В случае несоблюдения масочного режима водителями и пассажирами существует вероятность, что предприятия будут закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней", — подчеркнул представитель автопредприятия.

Обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в транспорте общего пользования, закреплена в постановлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.