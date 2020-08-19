"В минувшую пятницу правительство Германии исключило испанские Балеарские острова из списка безопасных направлений. Это не означает запрета на путешествия, но говорит о том, что поездки нежелательны. По возвращении домой туристы должны будут находиться в карантине до тех пор, пока не предоставят отрицательный тест на COVID-19", — сообщает телеканал.

Таким образом, ограничениями для немецких туристов теперь охвачена практически вся территория Испании. Ранее рекомендации о нежелательности поездок касались только отдельных частей страны.

Как отмечает DW, нововведение застало врасплох около 30 тысяч немецких туристов, которые сейчас находятся на Балеарских островах (порядка 90% из них – на Майорке). Кроме того, немецкие туроператоры вынуждены отменить запланированные туры на острова на ближайшие дни и предложить возврат денег клиентам.

"Решение немецкого правительства стало очередным ударом для Майорки, экономика которой на 35% зависит от доходов от туризма. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что турбизнес острова потратил много денег на то, чтобы соответствовать новым стандартам безопасности. Отельеры и агенты с трудом возобновили деятельность", — передает телеканал.

Кроме того, по заявлению местных властей, среди туристов почти не было зарегистрировано случаев заражения COVID-19, вспышки были только среди местных жителей.

Ранее в Испании ввели дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом: за последние две недели врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения в стране. При этом еще в июне число заболевших за сутки не превышало 400 человек.

Испания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. В стране за время пандемии заболело более 350 тыс. человек, более 28 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.