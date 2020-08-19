Соответствующее распоряжение от 15 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. Официальное предложение было подготовлено министерством финансов РФ по согласованию с Минтрансом и РЖД.

Актив может быть продан "по цене, не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", отмечается в документе.

В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. В начале 2020 г. о планах продажи компании на аукционе как непрофильного актива говорил Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы "Российских железных дорог". В здравницах РЖДЗ "примерно уже процентов 60 — это не сотрудники, не члены семей РЖД", описывал он предпосылки к решению о выходе перевозчика из "дочки".

"Мы очень внимательно смотрели, как эволюционировали подходы крупных компаний к санаторно-курортному обеспечению. В этой части, я считаю, что мы приняли вполне осознанное решение", — заявлял топ-менеджер.

"Планируем попробовать продать в этом году, но это вопрос конъюнктуры. Актив требует, по нашим оценкам и по оценкам консультантов и оценщиков, достаточного количества инвестиций. Нынешние требования именно к санаторно-курортному формату несколько другие, чем были 20-30 лет назад", — отмечал Старков.

"В периметре "Российских железных дорог" остаются 65 санаториев. Мы себе сохраняем необходимый "периметр", который обеспечивает потребности холдинга, и, соответственно, выводим на рынок то, что для нас является отчасти избыточным и требует дополнительных инвестиций", — уточнял при этом замглавы монополии.

"Наша основная задача в концепции здравоохранения — сохранение и поддержание здоровья людей определенных профессий, в первую очередь — машинистов. Это специализированное оборудование, процедуры, диагностика. В этой части мы идем по профильному технологическому принципу", — говорил он.

Согласно сайту "РЖД-Здоровья", его санатории находятся на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п.Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).