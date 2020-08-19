"На заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией принято также решение о добровольном тестировании туристов рядом с пляжем на батумском бульваре. Эти шаги дадут нам возможность определить, циркулирует или нет вирус в Аджарии среди многочисленных, в основном местных туристов", — сказал Гамкрелидзе.

Он напомнил, что на прошлой неделе в пляжном кафе "Гавана" в городе Кобулети среди обслуживающего персонала были выявлены несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Руководитель администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в свою очередь, сообщила, что с 22 июля в страну прибыли 1236 иностранных туристов из пяти европейских стран — Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, гражданам которых разрешено посещение Грузии.

"Мы понимаем, что это минимальные цифры на фоне пандемии, но это хорошая, позитивная тенденция", — сказала Квривишвили, подчеркнув, что все иностранные туристы проходят в аэропорту Тбилиси тестирование на COVID-19, и пока не было ни одного случая выявления коронавирусной инфекции.