Изменения внесены на основании соответствующего письма регионального Роспотребнадзора.

"Согласно документу, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность музеев, разрешено обслуживать экскурсионные группы. Их численность при посещении музейных экспозиций не должна превышать 20 человек", — отмечает пресс-служба.

Сняты также ограничения на количество посетителей в библиотеках. Ранее на каждого человека в помещении должно было выделяться не менее 10 метров, теперь ограничений по количеству посетителей нет.

В настоящее время в Рязанской области действует третий этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Разрешена работа театров, торговых центров, посещение парков и спортивных площадок, снят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Однако продолжают действовать масочный режим и режим социального дистанирования.