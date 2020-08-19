"Мы получили постановление правительства РФ от 30.06.2020 о том, что во втором квартале 2022 года Екатеринбургский цирк уходит на капитальный ремонт. А это значит, что у нас есть всего полтора года, чтобы успеть увидеть новые шоу, лучшие шоу нашей компании до длительного перерыва", — сказала Бортникова на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

По ее словам, проектная документация реконструкции цирка начнет готовиться с января 2021 года.

"Мой прогноз — (реконструкция займет — ИФ) минимум два года. Как показывает практика, небольшие задержки возможны", — сказала директор.