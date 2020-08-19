По данным ведомства, за первые две недели июля на архипелаг приехали 58 российских туристов, а за первую половину августа – 193.

Для въезда на Мальдивы туристам не нужны справки о тестах на COVID-19 и не нужно проходить карантин. Единственное ограничение – они должны оставаться одном и том же отеле в течение всего отдыха.

Всего за месяц на Мальдивы приехало 5,2 тыс. иностранных туристов. Лидируют по численности граждане ОАЭ, Великобритании и США, россияне – на шестом месте.

Прямых рейсов из российских аэропортов на архипелаг пока нет. Как сообщалось, российские туристы добираются на Мальдивы с двумя пересадками, чаще всего через Стамбул и столицу Катара Доху.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, туроператоры очень надеются, что российские власти объявят о возобновлении авиасообщения с архипелагом заранее. Иначе у них возникнут трудности с бронированием отелей на зимний сезон и особенно новогодние каникулы из-за конкуренции с другими европейскими рынками.

В 2019 году на архипелаге отдохнуло 83,4 тыс. российских граждан, что стало рекордом. Россияне заняли шестое место по численности среди иностранных туристов.