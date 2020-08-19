"В Крыму 62 объекта размещения принимают участие в программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом. Отдохнуть в Крыму с кэшбеком с 1 октября можно будет не только на ЮБК, но и в знаменитых сакских грязелечебницах и евпаторийских санаториях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. Туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. — от 50 до 75 тыс., 15 тыс. — за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно.

Приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбек. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.