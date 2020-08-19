"Несомненно, вы видите по цифрам, что у нас отмечается рост заболеваемости. Цифры, которые мы регистрируем еженедельно, отличаются, от тех, о которым мы говорили в апреле, мае и июне... Но ситуация сегодня не носит взрывного характера, она оценивается как контролируемая", — сказала Пеньковская.

Она уточнила, что с июня количество тестов на COVID-19 выросло в три раза, 46% инфицированных переносят заболевание бессимптомно. Несмотря на рост зараженных, в Крыму достаточно свободных коек — 43%, медики продолжают госпитализировать всех инфицированных.

Вспышек заражения в санаториях и детских лагерях удалось избежать, добавила руководитель управления. "Есть заносы в организации, но они все купируются в рамках одного инкубационного периода. Это единичные случаи заболевания", — подчеркнула она.

За два месяца специалисты Роспотребнадзора проверили 300 проб воды из моря и аквапарков на возбудителя COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1833 человек, 24 пациента умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 14 августа — 51.