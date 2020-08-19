"В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода "Михаил Фрунзе", мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18-22 августа", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что теплоход по предписанию Роспотребнадзора отправляется на дезинфекцию, судовой персонал будет изолирован. Туристы, чей круиз был отменен, получат компенсацию. Иногородним пассажирам будет оказана поддержка с размещением и покупкой билетов на транспорт.

Ранее рейсы теплохода "Александр Суворов", который также принадлежит компании "Водоходъ", были отменены до 11 августа из-за вспышки COVID-19 у экипажа. Теплоход был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа в связи с выявлением коронавирусной инфекции у девяти членов экипажа, трое из них были госпитализированы.

Все пассажиры, среди которых были жители Нижегородской области и Республики Татарстан, были направлены к месту жительства на автобусах. Им вручили постановления о 14-дневной изоляции.