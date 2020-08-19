Ограничения вступают в силу со среды, теперь жителям этих городов Южной Кореи временно будут недоступны бары, ночные клубы, караоке, кафе со шведским столом, музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении, и более 100 человек на улице.

Жителей этих городов призывают как минимум в ближайшие две недели поменьше выходить из дома, стараться покидать места проживания только по экстренным нуждам. Таким образом, в ближайшее время южнокорейцы не смогут отпраздновать свадьбы и дни рождения в этих городах.

Ранее на этой неделе на карантин отправили тысячи церковных служащих, поскольку новые вспышки заражений связали с работой религиозных учреждений. Власти страны опасаются, что если не сдержать распространение болезни сейчас, то она может дать экспоненциальный рост в скором времени. Это, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для экономики и системы здравоохранения Южной Кореи.

Всего за время пандемии в стране выявили около 15,7 тыс. случаев заражения COVID-19, Южная Корея эффективно по сравнению с другими азиатскими странами и странами мира сдерживала распространение коронавируса весной.