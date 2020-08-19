"Поддержка малого и среднего предпринимательства была и остается для нас одним из ключевых направлений работы. Пандемия нарушила размеренную работу наших предпринимателей. Чтобы помочь им, мы приняли четыре пакета мер. Это — беспрецедентный шаг. Только из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку бизнеса было направлено более 3 млрд рублей", — цитирует Дюмина пресс-служба облправительства.

Губернатор подчеркнул, что Тульская область сегодня — один лидеров по количеству и качеству мер поддержки.

В пресс-релизе отмечается, что с апреля для минимизации негативных последствий пандемии в регионе разработан и реализуется план по обеспечению устойчивого развития экономики.

Комплекс мероприятий предусматривает снижение налоговых ставок по региональным налогам, снижение и предоставление рассрочек по арендным платежам, выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу, субсидирование части затрат на электроэнергию для предприятий, оказывающих услуги общественного питания или услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Также предусмотрено субсидирование частных учреждений культуры; части затрат региональным туроператорам внутреннего туризма, внесенным в реестр туроператоров РФ.

Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта 2020 года.