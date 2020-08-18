Маршруты будут проложены в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург — Сайма" и свяжут Россию с финскими Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.

Как отмечают в пресс-службе, в регионе также откроются экологические, пешеходные и велосипедные маршруты, связанные с деятельностью полководца Александра Суворова (проект "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости"). В настоящее время идет их подготовка и обустройство. "Напомним, что прославленный военачальник укрепил границы Финляндии со Швецией и внес неоценимый вклад в развитие Ленинградской земли", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в следующем году готовятся пять новых маршрутов "Звезда Победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также четыре сельских маршрута.

В 2021 году планируется строительство пассажирского причала у музея "Прорыв Блокады Ленинграда" в Кировском районе Ленинградской области.

В настоящее время в регионе действуют новые причалы в поселках Невская Дубровка и Свирьстрой, на острове Ореховый, в селе Старая Ладога и городе Кириши. Большой инвестиционный проект реализован на острове Коневец и в Бухте Владимирская, где были построены два причала.