"Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

По итогам заявочной кампании в январе-марте правительством Москвы было выдано более 40 тыс. льготных детских путевок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Однако уже в апреле организация детского отдыха была приостановлена из-за начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции.

Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года.

В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тыс. льготных путевкок смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми. Большинство из них находятся на отдыхе в настоящее время.

Другим семьям с детьми, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне-июле текущего года, предлагается на выбор один из трех вариантов: отдохнуть в сентябре — октябре этого года; перенести отдых на 2021 год с возможностью выбора времени и места отдыха; заменить путевку на сертификат номиналом 30 тыс. рублей для самостоятельной организации детского отдыха.

Организованный отдых в детских оздоровительных лагерях без сопровождения взрослых в 2020 году возобновлен не будет. Взамен родителям будет предложено два варианта: перенести отдых на следующий год с возможностью выбора времени и места отдыха; заменить путевку на сертификат номиналом 30 тыс. рублей для самостоятельной организации детского отдыха.