"Мы предлагаем некоторым странам создать "воздушные коридоры" для перемещения граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Переговоры ведутся с Австралией, Италией, Японией, Новой Зеландией, Нигерией, Бахрейном, Израилем, Кенией, Филиппинами, Россией, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом – всего 13 стран", — написал министр в своем Twitter.

Он отметил, что соответствующие договоренности уже достигнуты с США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. На данный момент речь не идет о коммерческих рейсах, поскольку введенные из-за COVID-19 ограничения в стране действуют как минимум до 31 августа.

По состоянию на 18 августа в Индии подтверждено 2,7 млн случаев коронавируса, выздоровело почти 2 млн человек, скончалось 51,8 тысяч. За последние сутки прирост новых случаев составил почти 58 тыс. человек.