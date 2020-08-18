Как сообщает пресс-служба правительства РФ, вице-премьер и глава региона в ходе встречи обсудили вопросы развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и подготовку региона к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.

"Глеб Никитин сообщил, что к празднику 800-летия Нижнего Новгорода будет благоустроено и отреставрировано порядка 110 объектов, а обновленные территории станут площадками для культурных мероприятий разного масштаба", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщает пресс-служба, в рамках встречи был рассмотрен дальнейший план реализации мероприятий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Проект развития и реставрации этих городов включает строительство новых дорог, автомобильных развязок и обходов, очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов.

Чернышенко отметил, что Арзамас, Дивеево и Саров всегда были местами притяжения для паломников.

"Наша задача сберечь культурное наследие и сохранить традиции, но, опираясь на современные тенденции, предложить нашим гражданам новые маршруты и варианты для путешествий", — сказал вице-премьер.

Он также выразил уверенность, что предстоящий юбилей поможет перезагрузке туристической отрасли региона, а реконструкция инфраструктуры гостеприимства создаст условия для привлечения туристов.