"С 19 по 23 августа в Ярославле состоится XXVIII фестиваль искусств "Преображение". Единственной фестивальной площадкой в этом году станет Ярославский музей-заповедник", — говорится в сообщении.

Ежедневно для гостей будут звучать колокольные концерты: в 12:00 и 17:00 звонари из Ярославля и Иваново, Костромы и Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга порадуют участников фестиваля своим искусством.

Кроме того, в один из дней фестивалей запланирована презентация Ярославской школы колокольных звонов под руководством Владимира Дегтярева.

Гостей также ждут другие музыкальные концерты и спектакль-променад с участием актеров Театра драмы имени Федора Волкова.

"Иммерсивный спектакль-променад погрузит участников в атмосферу Первой мировой войны и познакомит с редкими музейными документами из собрания Ярославского музея-заповедника", — отмечается в пресс-релизе.

В связи с требованиями Роспотребнадзора число зрителей на фестивале будет ограничено. По этой же причине мероприятия пройдут только в музее-заповеднике — ранее фестиваль также принимали филармония и ярославские церкви.