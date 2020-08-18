"В 2020 году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

При этом основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Темой празднования в этом году станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября.

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.