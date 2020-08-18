Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества, которое стоит у истоков создания заповедного дела в России.

"Животные выращены в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский национальный парк) и успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе", — говорится в сообщении.

Адаптация в природе — самая сложная часть программы реинтродукции. Горный массив выбран местом выпуска, так как хищники будут обеспечены хорошей кормовой базой.

"Главным результатом программы должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе", — отмечается в релизе.