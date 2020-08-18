Инвестиционная стоимость проекта — более 800 млн рублей. Планируемые сроки взведения объекта — 2,5 года с момента получения разрешения на строительство.

"В ходе строительства будет благоустроена зеленая зона вокруг проектируемого комплекса, а также обеспечен проезд к жилым домам", — отметил С.Котусов.

Новая гостиница будет возведена на 1-ом Мервинском проезде в районе Центрального автовокзала. Для удобства постояльцев предусмотрены оборудованные системой заряда электромобилей парковки: подземная на 70 машиномест и наземная на 50 машиномест. Также в гостинице предусмотрены системы "Антитеррор", "Евросмарт" и "Умный дом".