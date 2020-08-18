"Поздно вечером в четверг на минувшей неделе правительство Великобритании объявило о введении с субботы обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако и Мальты. Эта новость застала врасплох британских туристов, находящихся в этих странах", — пишет портал.

Как отмечает CNN, британцы бросились покупать билеты на самолеты, поезда и паромы, чтобы успеть вернуться домой до введения ограничительных мер. Это привело к взрывному росту цен – так, двухчасовая поездка из Франции в Великобританию на поезде Eurostar стала стоить 350 фунтов (33,7 тыс. рублей). Но билетов все равно не хватило всем желающим.

В пятницу также полностью закончились места на автомобильном трансфере Eurotunnel le Shuttle под Ла-Маншем. Представители сервиса сообщили, что в течение часа после заявления британского правительства к ним поступило 12 тысяч запросов вместо нескольких сотен в обычное время.

"Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что решение правительства закрыть "безопасные туристические коридоры" с Францией и другими странами связано с ухудшением там эпидемиологической обстановки. В то же время многих британцев возмутило, что это было сделано внезапно", — сообщает портал.

Показатель заболеваемости COVID-19 во Франции сейчас составляет примерно 34 на 100 тыс. человек, в Нидерландах – 41,6, в Великобритании – 17,3.

Во Франции отметили, что разочарованы этим решением и пообещали принять ответные меры. Эта страна находится на втором месте по популярности у британских туристов после Испании.

Штраф за нарушение карантина в Великобритании составляет 1000 фунтов (почти 100 тыс. рублей).