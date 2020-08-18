Объект площадью 10,4 тыс. кв.м с земельным участком в 2,3 га реализован по начальной цене в размере 361 млн рублей. Покупателем стало ООО "Арена".

Как отмечается, объект расположен в пригороде Петербурга в непосредственной близости от одного из самых популярных мест для досуга среди туристов и жителей города — дворцово-паркового ансамбля "Царское Село" и Баболовского парка.

Как сообщалось, комплекс рассчитан на 114 номеров и номеров-студий, а также президентские апартаменты. В большинстве номеров имеется балкон или выход на собственную террасу с живописным видом на парк.

В 2011 году была завершена полная реконструкция и модернизация гостиничного комплекса.