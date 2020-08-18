"У четырех крупных туроператоров – "Интуриста", TEZ Tour, Anex Tour и "Библио-Глобус" наибольшим спросом пользуется Аланья. Причина проста – отели на этом курорте стоят дешевле", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что после периода карантинных ограничений, когда множество россиян потеряли в доходах, стоимость отдыха вышла на первое место. Туристов даже не пугает существенно более длительный, по сравнению с другими курортами Анталийского побережья, трансфер из аэропорта Антальи.

"У туроператора Anex Tour до конца августа на первом месте по продажам Аланья (27%), затем Сиде (26%), Кемер и Белек. У TEZ Tour также лидирует Аланья – на ее долю приходится 32% от общего числа туристов на направлении, Кемер на втором месте (28%), Белек – на третьем (21%). В компании "Интурист" наиболее востребованы туры в Аланью (20%), Кемер и Сиде делят второе место (по 15%), на третьем с 10% – Белек", — сообщили в ассоциации.

Сейчас в Аланью можно купить пакетный тур с вылетом в августе в отель 3* на первой линии и питанием "все включено" за 34,5-38 тыс. рублей на двоих (включая авиаперелет, проживание, питание, трансфер и страховку), а в отель 5* – от 48,5 тыс. на двоих.

У некоторых туроператоров спрос на турецкие курорты распределился более-менее ровно. Так, у "Пегас Туристик" регионы Кемер, Анталья + Белек, Сиде и Аланья занимают приблизительно равные доли турпотока – по 25%.

А в компании TUI Россия картина спроса иная, поскольку туристы в первую очередь выбирают отели по концепциям Fun&Sun (семейный отдых), Day&Night Connected (для молодых и активных) и Smart (эко-отдых). Поэтому у туроператора наиболее востребованы туры в Сиде (30% бронирований), Кемер (24%), Аланью (21%) и Белек (19%).

"Ситуация на российском рынке не совпадает с ожиданиями турецкой стороны – там прогнозировали, что Кемер по итогам летнего сезона займет долю в 40-45% от турпотока в провинцию Анталья. Это связывали с большим числом открытых отелей. Тем не менее, если этот результат и будет достигнут, то за счет немецких туристов, а не россиян", — заключили в АТОР.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум городам добавились три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.