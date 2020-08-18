С 18 августа в Маршрут №2 (вход с Церковной лестницы) войдут залы постоянной экспозиции отдела Востока, расположенные на третьем этаже Зимнего дворца (залы №381-390). Здесь представлено искусство Византии, Ближнего Востока и Османской империи.

Посетители смогут увидеть одну из лучших музейных коллекций византийского искусства в мире, в том числе уникальные образцы византийской иконописи VIII — середины XV столетий; изделия из серебра и бронзы, дающие представление о развитии византийской пластики.

Здесь также представлены изделия резной слоновой кости, произведения ювелирного искусства, собрание резных камней от раннехристианского до поздневизантийского времени, ведущее свое происхождение от императрицы Екатерины II.

Масштабная экспозиция искусства и культуры Ближнего Востока знакомит со всемирно известными памятниками мусульманского искусства в собрании Эрмитажа. В залах представлены произведения декоративно-прикладного искусства: уникальные изделия из стекла и металла, оружие, поливная и неполивная керамика, изысканные восточные ткани VII-XIII веков из Сирии, Египта, Ирака.

В соседних залах можно увидеть памятники XIII-XV веков, происходящие из Мамлюкского султаната и Гранадского эмирата.

Отдельный раздел посвящен отличному от искусства соседних арабских народов — ятурецкому средневековому искусству, занимающему особое место в истории художественной культуры Ближнего Востока.

"Экспозиция "Искусство исламского Ближнего Востока. Османская империя" знакомит с обширной и значительной коллекцией турецких ювелирных украшений, оружия, тканей и ковров, изделий из керамики и металла. Среди экспонатов — предметы, принадлежавшие императрице Екатерине II", — говорится в сообщении.