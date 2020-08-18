"Сейчас некоторое оживление в туризме потихонечку происходит. Приезжают индивидуальные туристы, самостоятельные туристы. Но по итогам года, даже с учетом начала года (без пандемии — ИФ) и нынешнего оживления мы прогнозируем до 70% падения оборота в туристической сфере", — сказал Корнеев.

Он добавил, что Петербург — универсальный в плане туризма город, который в обычное время принимает не только индивидуальных туристов, но и деловых и корпоративных, а также школьные и сборные группы, иностранных гостей.