В работе тематической сессии инвестсабантуя, организованного Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Агентством стратегических инициатив, примут участие представители некоммерческих туристических организаций и бизнес-сообщества туриндустрии, власти, эксперты, общественные деятели, международные инвесторы.

"Секция форума "Зауралье-2020" по туризму станет площадкой для обмена региональными практиками по созданию благоприятного климата для стимулирования роста регионального туризма, организации привлекательных туристических маршрутов, привлечения инвесторов к участию в перспективных проектах, повышения уровня рентабельности туристического бизнеса, а также налаживания взаимодействия представителей туротрасли и органов государственного управления на различных уровнях", — отмечается в сообщении.

Среди спикеров — вице-президент ОСИГ Наталья Осипова, председатель башкирского Госкомитета по туризму Салават Нафиков, координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди, президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов и ряд других. Кроме того, к участию в форуме приглашены представители общероссийской общественной организации "Деловая Россия", российской федерации рестораторов и отельеров, управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма.

"В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров, а также представителей зарубежных компаний, российского бизнес-сообщества, глав инвестиционных комитетов", — уточняют организаторы.

Второй всероссийский инвестиционной сабантуй "Зауралье-2020" состоится 19-20 августа в г.Сибае (Башкирия). Деловая программа включает пленарное заседание "INNOREGION: Города, в которых хочется жить" и девять рабочих секций. В работе форума примут участие представители власти, бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели. В рамках форума пройдет гастрономический фестиваль национальной кухни "Гусь и мёд", на котором будет представлено этническое разнообразие традиционных блюд и современной кухни регионов России.

Первый инвестиционный форум прошел 21-22 июня 2019 года, объединил 1,2 тыс. участников из регионов России и 11 стран. По его итогам были заключены инвестиционные соглашения на сумму 70 млрд рублей.