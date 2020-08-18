Рейсы будут совершаться по вторникам и субботам: вылет в Сочи назначен на 16:25, в Ростов-на-Дону — на 13:55.

Рейс выполняется с 8 августа на самолете ATR 72, в котором могут разместиться 70 пассажиров.

"Благодаря прямым региональным маршрутам пассажирам Utair доступны удобные перелеты на популярные российские курорты без пересадок в столице. Мы продолжим развивать прямое сообщение между городами России по востребованным у пассажиров маршрутам", — сказал вице-президент по управлению сетью и парком "Utair — Пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь, слова которого приведены в сообщении.