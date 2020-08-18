Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: раз в неделю осуществляются рейсы Москва – Цюрих и Москва – Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот".

"Тем не менее, россияне еще не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. Въезд открыт только тем, у кого есть ВНЖ, и тем, кто едет на длительную учебу или лечение. В иных случаях перед поездкой нужно получить специальное разрешение от посольства даже при наличии действующей шенгенской визы", — сказали в АТОР.

Туристические визы Швейцария также не выдает, с 19 марта закрыты визовый отдел посольства и офис визового центра TLS Russia. Сейчас разрешение на въезд в страну можно получить только в случае приглашения от медицинской клиники или от высшей школы на обучение.

"Восстановление авиарейсов фактически никак не отразилось на туристическом спросе, новых запросов на туры в Швейцарию не поступало. Не спешат россияне планировать и зимние поездки, хотя некоторые новогодние брони уже есть. Но ввиду неопределенности с открытием направления туроператоры обсуждают возможность их отмены", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что в целом швейцарские отели готовы пойти навстречу российским партнерам: они смягчают штрафные санкции и предусматривают возвраты в случае, если границы не откроются. При этом многие гостиницы предлагают скидки до 30% за раннее бронирование и дарят ночи "в подарок".

"Спрос на туры в Швейцарию может восстановиться в короткие сроки: в течение 1-2 месяцев. Но это произойдет только в том случае, если Швейцария будет пускать все категории путешественников. Туристов могут заинтересовать экскурсионные и горнолыжные туры", — отметили в АТОР.

По мнению представителей турбизнеса, несмотря на действующие ограничения в туризме, в возобновлении авиарейсов в Швейцарию есть большой плюс. Как только Швейцария снова откроется для туристов, у россиян уже будет возможность прямого перелета по этому направлению.