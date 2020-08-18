"Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна начнется — с сентября закрытие школ, бизнеса. Не будет сейчас никаких закрытий. Предпринимаются все меры, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства во вторник.

При этом он уточнил, что возвращение к дистанционному обучению возможно только по решению федерального центра.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года, пройдут в Крыму с "небольшими ограничениями", отметил Аксенов. "Первый звонок будет у всех без исключения в нормальном формате — гарантируем 100%", — добавил глава региона.

С начала августа жители Крыма обсуждают в соцсетях слухи о второй волне ограничений из-за коронавируса. Со ссылкой на "людей из администрации" сообщается о закрытии туробъектов с 20 сентября.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1820 человек, 23 пациента умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 14 августа — 51.