"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на Дальний Восток от трех дней по пакетным турам", — сказал Дегтярев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам, максимальную сумму возврата предлагается ограничить 26 тыс. рублями на каждого путешествующего.

"Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелету на Дальний Восток", — подчеркнул Дегтярев.

Он попросил правительство России поддержать это предложение.

"Это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", — добавил глава региона.

Дегтярев также подчеркнул, что необходимо "направить туристический поток с запада на восток", однако в отрасли следует навести порядок.

"Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом. Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович (Мишустин — премьер-министр РФ — ИФ). Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций РФ (территория с удобствами, средствами обслуживания и услугами для нужд туристов — ИФ). Конкурс проводился АСИ (Агентство стратегических инициатив — ИФ) и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост", — сказал Дегтярев.