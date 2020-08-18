"Я бы хотел от тебя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование — красота. Ну, правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты — в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места — мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во вторник.

Премьер заметил, что "это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию". "Ну, везде так. Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведённый в порядок земельный участок", — сказал глава правительства.

Глава правительства обратил внимание на опыт территориального планирования в мире, на зонирование территории, деление земель на категории. "Это очень важный элемент и государственного и муниципального управления, а также территориального развития страны. И на Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать", — отметил премьер.

Он предложил региональным властям вместе взяться за инициативу "и почистить окружающие территории". "Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке", — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что нацпроект сейчас прорабатывается. "Даже нашли столь необходимые средства уже в этом году, в следующем году, и, конечно, Дальний Восток должен быть жемчужиной этого проекта, мы обязательно это сделаем", — сказал он.