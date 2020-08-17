"Практически ежедневно этим летом спасатели выезжают на поиски заблудившихся туристов в горах Сочи", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в понедельник.

"С 1 июня по 17 августа сотрудниками ЮРПСО МЧС России в горно-лесной местности Сочи спасено 52 человека, из них 4 ребенка. В акватории Черного моря спасено 11 человек", — отметил сотрудник пресс-службы.

Так, только накануне были спасены два туриста.

"Первый звонок с просьбой о помощи поступил от туристки, которая не успела спуститься в поселок с горы Ачишхо до наступления темноты. Она сбилась с тропы, а на телефоне осталось 10 процентов зарядки. Девушка отправила сотрудникам МЧС координаты своего местонахождения, после чего спасатели попросили её отключить на телефоне всё, кроме мобильной связи, для экономии батареи", — рассказал собеседник агентства.

В два часа ночи спасатели обнаружили замерзшую 31-летнюю москвичку, дали ей теплую одежду и доставили в поселок Красная Поляна.

Сотрудник пресс-службы отметил, что изначально девушка отправилась в поход с молодым человеком. У пары со склона упал рюкзак, в котором находились палатка, теплые вещи, продукты, вода. Туристка решила спуститься за рюкзаком, но найти его не смогла. Подняться обратно по сыпучему склону к тропе не представлялось возможным, поэтому она вышла в сторону спуска с вершины горы Восточная Ачишхо на Греческий отрог. Её спутник вышел из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна с другой стороны.

По словам собеседника агентства, в этот же день спасатели выезжали на помощь 38-летней туристке, которая подвернула ногу при спуске с Бзерпинского карниза.

"Сотрудники МЧС оказали женщине доврачебную помощь, зафиксировав поврежденный голеностопный сустав, после чего на носилках транспортировали пострадавшую к служебной машине и доставили в травмпункт Краснополянской городской больницы", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Спасатели напоминают, что регистрация туристических маршрутов в территориальных органах МЧС является обязательной. Информировать подразделение МЧС, на территории которого проходит туристический маршрут, необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода.

"Отправляясь в поход, при себе необходимо иметь снаряжение, обеспечивающее безопасное прохождение маршрута, средства связи и сигнализации, минимальный запас продуктов и медикаментов. После выхода группы с маршрута руководитель похода обязан сообщить об успешном окончании тура сотрудникам МЧС", — отметил собеседник агентства.