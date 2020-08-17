"Новые заявки на туры в Белоруссию практически полностью перестали поступать после 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы, и начались связанные с ними народные выступления", — сказали в АТОР.

В среднем представители турбизнеса отметили падение спроса более на 70%. Между тем, заявок и так было мало из-за закрытых границ. С началом пандемии большинство туров было аннулировано или перенесено. В основном россияне ехали в Белоруссию ради лечения, чтобы отдохнуть в санаториях.

"Сейчас отмены поездок происходят в основном в сегменте самостоятельного туризма и у тех путешественников, которые бронировали через агентов только гостиницы. Что касается немногих приобретенных пакетных туров и проживания в санаториях, то они действительно находятся под угрозой аннуляции, но, вероятнее всего, все же состоятся", — отметили в ассоциации.

В АТОР уточнили, что связано это с тем, что забронированные санатории находятся вдалеке от столицы, например, в Беловежской пуще. Отдых там как был спокойным, так и остался. Кроме того, в местных санаториях лечат широкий спектр заболеваний.