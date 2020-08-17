«С 10 по 16 августа более 23 тыс. чел. вылетели в Бодрум, Анталью и Даламан. Это на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.

«За это же время в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик вылетели 84,4 тыс. пассажиров. Рост — 54 %. Абсолютный рекорд побил Геленджик, куда пассажиропоток вырос в 4 раза — до 12,4 тыс. путешественников», — добавили в пресс-службе.

По ее данным, на этой неделе Домодедово обслужил более 100 рейсов на турецком направлении.

Россия 10 августа возобновила авиасообщение с курортами Турции после почти пятимесячного перерыва.