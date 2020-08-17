"Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 30 сентября 2020 года включительно", — говорится в информации ведомства, распространенном в понедельник.

При этом отмечается, что в соответствии с поправкой, внесенной в постановление правительства Грузии №322 "О введении правил изоляции и карантина", ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы между Тбилисским международным аэропортом и следующими аэропортами: Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Рига (Латвия).

"Соответственно, если эпидемиологическая ситуация в Грузии и перечисленных странах не ухудшится, регулярные рейсы авиакомпаний Lufthansa, AirFrance и airBaltic будут продолжаться согласно установленным графикам", — отмечается в сообщении.

Решение о постепенном восстановлении регулярного воздушного движения на других направлениях будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации. "В связи со сложной ситуацией для авиационного сектора в условиях пандемии COVID-19 и глобальных, периодически меняющихся решений о пограничных и пассажирских ограничениях, мы снова призываем граждан и пассажиров воздерживаться от покупки билетов на несертифицированные направления / рейсы", — заявляет агентство.

Как сообщалось, Грузия с 13 июля сняла ограничения на регулярные авиарейсы только в направлении Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для визитеров из этих стран установлены следующие условия — по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1341 заражений коронавирусом COVID-19, выздоровели 1092 человека, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 249 пациентов, в режиме карантина находятся 7 тыс. 597 человек.