Услуга по приобретению вместе с авиабилетами страхового полиса, который покрывает расходы на лечение от COVID-19, стала доступна пользователям сервиса на прошлой неделе.

"Услуга востребована – в первую неделю после запуска ей воспользовались 24% пассажиров. Страховка действует в течение 14 дней с даты вылета и покрывает ущерб до 1 млн рублей. В случае госпитализации турист получает фиксированную выплату 50 тыс. руб. Стоимость страховки полностью возвращается в случае отмены рейса", — сообщили в пресс-службе компании.

В начале июля сервис также провел опрос по ситуации с коронавирусом, в нем приняли участие почти 2 тыс. путешественников.

"Больше половины туристов уверены, что опасность пандемии еще не миновала. Такого мнения относительно путешествий по России придерживается 55% респондентов, за границу – 59%", — сообщили в Biletix. Кроме того, 74% российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% – в самолетах, 63% – в гостиницах и 53% – на курортах и пляжах.

В компании заметили, что, несмотря на обеспокоенность путешественников, продажи авиабилетов по России в июле достигли 89% от показателя предыдущего года. Так, число бронирований в Сочи выросло более чем в два раза, на Алтай – в 4,5 раза, в Крым – на 16%.