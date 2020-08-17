В компании отмечают, что сокращения коснутся преимущественно рейсов в страны, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, включая Францию, Испанию и Швецию.

"Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние 10 дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС", — говорится в сообщении Ryanair.

Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усугубляет кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку вводимые в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.

Акции Ryanair теряют в цене 4,5% на торгах в понедельник. Их стоимость снизилась более чем на 7% с прошлого четверга, когда стало известно о введении новых карантинных мер властями Франции и Нидерландов.