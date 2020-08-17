"Продажи многодневных ски-пассов с открытой датой катания на предстоящий зимний сезон стартовали на курорте "Роза Хутор", — сообщает пресс-служба курорта.

По акции "Раннее бронирование" до 31 августа ски-пассы можно приобрести в интернет-магазине shop.rosaski.com с максимальной скидкой до 47%.

"Ски-пасс на любой день в сезоне" действует во все дни, кроме периода с 26 декабря 2020 по 10 января 2021. Для этого новогоднего периода есть отдельные цены на ски-пассы, которые сейчас также можно приобрести со скидкой и без привязки к конкретной дате катания", — отметили в пресс-службе.

В предстоящем зимнем сезоне к услугам гостей курорта "Роза Хутор" самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 км трасс, 29 подъемников, а также профессиональные инструкторы, ски-сервис и самые разнообразные возможности аprès-ski.