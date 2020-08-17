"В настоящее время мы вышли на докризисные показатели. Так, если в разгар пандемии коронавируса, в марте-апреле, аэропорт принимал 3-4 рейса в день, то сегодня — 45-46. Наш пассажиропоток составляет 12-13 тыс. человек в день, что превышает не только показатели предыдущего года, но и рекордный 2018, когда Калининград проводил матчи ЧМ и принимал тысячи болельщиков", — сказал Корытный.

По его словам, преодолеть последствия кризиса аэропорту помогло несколько факторов. Прежде всего, в период пандемии всем авиакомпаниям были предоставлены скидки на услуги, продолжена работа по привлечению в Калининград новых перевозчиков и расширению географии полетов. В результате появились новые направления полетов: это Челябинск, Сочи, Казань, Сыктывкар, Белгород, Воронеж, Псков, Петрозаводск, Анапа и Мурманск.

В свою очередь, авиакомпании в связи с туристической активностью россиян на калининградском направлении не только увеличили количество рейсов в регион, но и поставили на маршруты самолеты большой вместимости.

"Мы активно работаем и в направлении восстановления зарубежных полетов. Надеемся, что в сентябре Калининград войдет в число городов, из которых разрешены чартерные рейсы в Турцию", — добавил Корытный.

Руководитель аэропорта, оценивая текущую ситуацию, отметил, что по итогам 2020 года пассажиропоток в "Храброво" составит более 2 млн человек. "Он будет несколько меньше, чем в 2019 году, но этот результат станет очень хорошим показателем, с учетом продолжающейся пандемии", — сказал он.

Как сообщалось, во время коронавируса в "Храброво" резко сократилось число внутрироссийских авиарейсов, были закрыты все зарубежные направления. Аэропорт работал только днем, для прилетающих был введен 14-дневнй карантин.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,4 млн человек.