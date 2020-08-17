По его словам, преодолеть последствия кризиса аэропорту помогло несколько факторов. Прежде всего, в период пандемии всем авиакомпаниям были предоставлены скидки на услуги, продолжена работа по привлечению в Калининград новых перевозчиков и расширению географии полетов. В результате появились новые направления полетов: это Челябинск, Сочи, Казань, Сыктывкар, Белгород, Воронеж, Псков, Петрозаводск, Анапа и Мурманск.
В свою очередь, авиакомпании в связи с туристической активностью россиян на калининградском направлении не только увеличили количество рейсов в регион, но и поставили на маршруты самолеты большой вместимости.
"Мы активно работаем и в направлении восстановления зарубежных полетов. Надеемся, что в сентябре Калининград войдет в число городов, из которых разрешены чартерные рейсы в Турцию", — добавил Корытный.
Руководитель аэропорта, оценивая текущую ситуацию, отметил, что по итогам 2020 года пассажиропоток в "Храброво" составит более 2 млн человек. "Он будет несколько меньше, чем в 2019 году, но этот результат станет очень хорошим показателем, с учетом продолжающейся пандемии", — сказал он.
Как сообщалось, во время коронавируса в "Храброво" резко сократилось число внутрироссийских авиарейсов, были закрыты все зарубежные направления. Аэропорт работал только днем, для прилетающих был введен 14-дневнй карантин.
"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.
По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,4 млн человек.