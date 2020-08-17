"Сейчас устанавливаем факты произошедшего. Пока только известно, что в дельфинарии белуха укусила ребенка", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

Между тем, в социальных сетях появилась информация о том, что 11-летнего мальчика госпитализировали в одну из больниц курорта. Ребенка в дельфинарии за бедро укусила белуха. Мать пострадавшего отказалась писать заявление в полицию, так как претензий ни к кому не имеет.

Агентство пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с подробностями происшествия.