Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации региона, подписал и.о. губернатора Алексей Орлов.

Так, документ предусматривает снятие ограничений на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, баз отдыха, домов отдыха и санаторно-курортных организаций.

Кроме того, в регионе разрешили групповые экскурсии в учреждениях культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность. Численность группы не должна превышать 20 человек.

Согласно документу, в регионе могут возобновить работу детско-юношеские спортшколы, а детские сады могут начать работать "на полную мощность". Организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, могут начать работать с 50%-ой загрузкой.

Однако режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 24 августа, а прибывающие в Свердловскую область из-за рубежа должны получить отрицательный результат на COVID-19 только методом ПЦР.

Масочный режим и режим социального дистанцирования в области сохраняются.

На 17 августа в Свердловской области подтверждено в общей сложности более 23,5 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели и были выписаны более 19,1 тыс. человек, 374 пациента скончались.