Так, документ предусматривает снятие ограничений на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, баз отдыха, домов отдыха и санаторно-курортных организаций.
Кроме того, в регионе разрешили групповые экскурсии в учреждениях культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность. Численность группы не должна превышать 20 человек.
Согласно документу, в регионе могут возобновить работу детско-юношеские спортшколы, а детские сады могут начать работать "на полную мощность". Организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, могут начать работать с 50%-ой загрузкой.
Однако режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 24 августа, а прибывающие в Свердловскую область из-за рубежа должны получить отрицательный результат на COVID-19 только методом ПЦР.
Масочный режим и режим социального дистанцирования в области сохраняются.
На 17 августа в Свердловской области подтверждено в общей сложности более 23,5 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели и были выписаны более 19,1 тыс. человек, 374 пациента скончались.