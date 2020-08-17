"Туристка забралась на древние термы в Помпеях, чтобы сделать фото исторического города. Ее в свою очередь засняли камеры наблюдения. Надзорное управление разыскивает женщину и пытается установить ее личность, возраст и национальность", — говорится в сообщении.

Поведение туристки вызвало бурю негодования в социальных сетях.

"После того, как женщина будет обнаружена, ей предъявят обвинение в нарушении общественного порядка. В Помпеях нельзя даже трогать памятники, не говоря о том, чтобы сидеть или взбираться на них", — отмечает агентство.

Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас это музей под открытым небом. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.