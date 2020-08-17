"Государства оценивались по ряду критериев. Таиланд возглавил список самых безопасных стран благодаря соблюдению Международных медико-санитарных правил (IHR) на уровне 85%, умеренной плотности населения и очень низкому показателю заболеваемости COVID-19, в том числе за последние две недели", — пишет газета.

В топ-3 рейтинга также вошли Иордания и Французская Полинезия. В десятке оказались Греция, Уругвай, Италия, Камбоджа, Япония, Ирландия и Ботсвана.

В Таиланде по состоянию на 17 августа зарегистрировано 3 378 случаев COVID-19, выздоровело 3 194 человека, скончалось 58. В течение 83 дней в стране не было случаев передачи коронавируса среди населения.