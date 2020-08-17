"Самое радостное для нас: поток людей не только восстановился, но и вырос — приоритетные направления на 20-50% по сравнению с 2019 годом", — сказала Виртуозова в интервью РБК.

Вице-губернатор привела в пример Коломну, которую с начала августа посетили в полтора раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности, как ожидают власти, за август Подмосковье посетят около 2 млн туристов.

Виртуозова добавила, что регион в настоящее время "борется за увеличение чека и за более продолжительные поездки" туристов.