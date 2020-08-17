"Было принято решение о выдаче ваучеров всем, кто купил авиабилеты до 1 мая, потому что в противном случае группу "Аэрофлот" нужно было бы субсидировать или дотировать на сумму порядка 40 млрд руб. Это очень много, поэтому ваучеры — это не пропащие деньги", — сказал Савельев.

Он отметил, что в условиях приостановки авиаперевозок и, как следствие, прекращения денежного потока компания продолжала платить зарплаты и лизинговые платежи.

"Достаточно неожиданно произошел кризис. Еще в конце января никто еще ничего не предполагал. И все авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", попали в ситуацию, когда у нас просто прекратился cash flow, потому что мы никуда не летим. У нас не подходят деньги, но платежи-то у нас сохранились. Мы продолжаем платить за лизинг, мы платим заработную плату, чтобы не сокращать людей", — сказал он.

Как сообщалось, правительство РФ в начале июля утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы, в начале июля.

Ваучеры выдаются по договорам авиаперевозки, "подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 г. — по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 г.". Для чартерных рейсов эти правила не действуют.

Пассажир имеет право на возврат денег, если он не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса.